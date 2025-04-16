ليلى علوي تنشر صورا مع صديقاتها.. وتعلق: "أحلى ستات في مصر"

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها مع صديقاتها من سهرة جمعتهم احتفالا بفصل الربيع.

ونشرت ليلى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كان يوم حلو جدا مع صحبتي الجميلة نرمين وأحلى ستات في مصر وأحلى صحبة.. يا رب كل اللي جاي أحلى وربيع جميل علينا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، عسل أوي، عسولة أوي، الحلوة ليلى، روعة، ليلى القمر".

يذكر أن، آخر أعمال ليلى علوي فيلم "المستريحة" وشاركها البطولة بيومي فؤاد، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، محمود الليثي، محمد محمود، وآخرين.

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