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ليلى علوي تنشر صورا مع صديقاتها.. وتعلق: "أحلى ستات في مصر"

08:03 م الأربعاء 16 أبريل 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ليلى علوي مع صديقاتها
  • عرض 6 صورة
    ليلى علوي مع صديقاتها
  • عرض 6 صورة
    ليلى علوي مع صديقاتها
  • عرض 6 صورة
    ليلى علوي مع صديقاتها
  • عرض 6 صورة
    ليلى علوي مع صديقاتها
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها مع صديقاتها من سهرة جمعتهم احتفالا بفصل الربيع.

ونشرت ليلى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كان يوم حلو جدا مع صحبتي الجميلة نرمين وأحلى ستات في مصر وأحلى صحبة.. يا رب كل اللي جاي أحلى وربيع جميل علينا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، عسل أوي، عسولة أوي، الحلوة ليلى، روعة، ليلى القمر".

يذكر أن، آخر أعمال ليلى علوي فيلم "المستريحة" وشاركها البطولة بيومي فؤاد، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، محمود الليثي، محمد محمود، وآخرين.

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ليلى علوي ليلى علوي على انستجرام ليلي علوي مع صديقاتها ليلى علوي مع أحلي ستات في مصر
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