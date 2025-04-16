تعرف على سبب شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين السوريين

كتب- هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صورة القرار الصادر من نقابة الفنانين السوريين بشأن شطب الفنانة سلاف فواخرجي من سجلات النقابة.

وحمل نص البيان الصادر من النقابة، التالي: "قرار رقم 34 ، نقيب الفنانين، بناء على أحكام القالنون رقم 40 لعام 2019 وعلى أحكام النظام الداخلي لنقابة الفنانين، وعلى قرار مجلس النقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 /4/2025 يقرر ما يلي".

وأوضح البيان، سبب شطب الفنانة سلاف فواخرجي، وجاء فيه: "يشطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي لخروجها عن أهداف النقابة استنادا الى المادة 58 من القانون رقم 40 ، وذلك لاصرارها على انكار الجرائم الأسدية وتنكرها لآلام الشعب السوري".

وأضاف البيان: "يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه".