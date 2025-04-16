بعد إغلاق عيادتها في القاهرة.. معلومات عن شام الذهبي إبنة أصالة

كتب - معتز عباس:

تصدرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب صدور قرار بإغلاق عيادة الجلدية الخاصة بها في مصر.

شام الذهبي التي افتتحت عيادتها في دبي نوفمبر الماضي، بحضور والدتها أصالة واليوتيوبر بيسان إسماعيل، تستقطب في عيادتها دائمًا نجمات الوسط الفني.

ونستعرض في هذا التقرير 10 معلومات عن شام الذهبي:

- وُلدت في العاصمة السورية دمشق عام 1992 وتبلغ32 عامًا حاليًا.

- شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، ووالدها أيمن الذهبي، وشقيقها الفنان الشاب خالد الذهبي.

- انتقلت عام 2005 للعيش مع والدتها بعد انفصالها عن والدها.

- أكملت دراستها في الجامعة الأمريكية بالقاهرة تخصص الكيمياء، وأصبحت تعمل في مجال التجميل والعناية بالبشرة.

- افتتحت أول عيادة تجميل خاصة بها في سبتمبر عام 2019.

- تزوجت شام مرتين؛ الأولى كانت من رجل الأعمال أحمد جوهر عام 2014، والثانية من رجل الأعمال أحمد هلال عام 2020.

- شام الذهبي تزوجت لأول مرة من أحمد جوهر، ولكنهما انفصلا في عام 2018.

- احتفلت بخطبتها يوليو 2020 على الدكتور معتز نصير لكنها انفصلت بعد 3 أشهر.

- تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد هلال عام 2020، ورزقت بمولودتها الأولى جيهان عام 2023.

- افتتحت عيادتها الجديدة للتجميل في دبي نوفمبر الماضي.

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