نقابة الفنانين السوريين تقرر شطب سلاف فواخرجي من سجلاتها

كتب- هاني صابر:

أصدرت نقابة الفنانين السوريين، قرارا بشطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي من سجلاتها بسبب ما وصفته النقابة بـ "خروجها عن أهدافها".

وجاء في البيان الصادر من النقابة، التالي: "قرار رقم 34 ، نقيب الفنانين، بناء على أحكام القالنون رقم 40 لعام 2019 وعلى أحكام النظام الداخلي لنقابة الفنانين، وعلى قرار مجلس النقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 /4/2025 يقرر ما يلي".

وتابع البيان: "يشطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي لخروجها عن أهداف النقابة استنادا الى المادة 58 من القانون رقم 40 ، وذلك لاصرارها على انكار الجرائم الأسدية وتنكرها لآلام الشعب السوري".

وأضاف البيان: "يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه".