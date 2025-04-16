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نقابة الفنانين السوريين تقرر شطب سلاف فواخرجي من سجلاتها

07:06 م الأربعاء 16 أبريل 2025
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    الفنانة سلاف فواخرجي (10)
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    سلاف فواخرجي الفنانة
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    سلاف فواخرجي فقدت بصرها لمدة ساعتين
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    الفنانة السورية سلاف فواخرجي
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    الفنانة السورية سلاف فواخرجي
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    سلاف فواخرجي بحفل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب
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    سلاف فواخرجي
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    سلاف فواخرجي
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    سلاف فواخرجي (4)
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    سلاف فواخرجي
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    سلاف فواخرجي
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    سلاف فواخرجي
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    سلاف فواخرجي
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    سلاف فواخرجي
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    سلاف فواخرجي
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كتب- هاني صابر:

أصدرت نقابة الفنانين السوريين، قرارا بشطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي من سجلاتها بسبب ما وصفته النقابة بـ "خروجها عن أهدافها".

وجاء في البيان الصادر من النقابة، التالي: "قرار رقم 34 ، نقيب الفنانين، بناء على أحكام القالنون رقم 40 لعام 2019 وعلى أحكام النظام الداخلي لنقابة الفنانين، وعلى قرار مجلس النقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 /4/2025 يقرر ما يلي".

وتابع البيان: "يشطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي لخروجها عن أهداف النقابة استنادا الى المادة 58 من القانون رقم 40 ، وذلك لاصرارها على انكار الجرائم الأسدية وتنكرها لآلام الشعب السوري".

وأضاف البيان: "يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه".

سلاف فواخرجي

سلاف فواخرجي الفنانة سلاف فواخرجي
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