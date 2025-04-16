"حماسي قد الدنيا ".. أنغام توجه رسالة للجمهور السعودي استعدادًا لحفلها الغنائي غدًا

كتب - معتز عباس:

وجهت المطربة أنغام رسالة إلى جمهورها في المملكة العربية السعودية، استعدادًأ لإحياء حفلًا غنائيًا غدًا الخميس في جدة.

ونشر برنامج "عرب وود" مقطع فيديو لـ أنغام، عبر موقع "انستجرام"، وكتبت: "جمهوري وحبايبي في جدة الجميلة العظيمة أنا متحمسة وحماسي قد الدنيا أني هشوفك وحشتوني واشوفكم يوم الخميس ان شاء الله".

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تستعد المطربة أنغام، لاحياء حفل غنائي في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 17 أبريل الجاري.

يذكر أن آخر أعمال أنغام، أغنية "تيجي نسيب" وتم عرضها على موقع يوتيوب بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع حسن الشافعي.

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