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حمادة هلال يثير الجدل بصور جديدة من "المداح".. والجمهور: "فيه جزء سادس ولا إيه؟!"

06:35 م الأربعاء 16 أبريل 2025
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  • عرض 4 صورة
    حمادة هلال مسلسل المداح
  • عرض 4 صورة
    حمادة هلال مسلسل المداح
  • عرض 4 صورة
    حمادة هلال مسلسل المداح
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كتب - معتز عباس:

شارك الفنان حمادة هلال متابعيه صورًا جديدة من كواليس تصوير الجزء الخامس من مسلسل "المداح : أسطورة العودة".

ونشر هلال الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "المداح".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "مرحبا بيك يا مداح في المغرب"، "احنا عايزين جزء ٦ دلوقتي"، "في انتظار السادس"، "في جزء سادس ولا ايه".

شارك الفنان حمادة هلال في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "المداح ٥- أسطورة العهد" بطولة: غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، مي كساب، يسرا اللوزي، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، غادة طلعت، خالد سرحان، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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حمادة هلال حمادة هلال على انستجرام جزء سادس من مسلسل المداح حمادة هلال يثير الجدل
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