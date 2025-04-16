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أحدث ظهور لـ عائشة بن أحمد.. والجمهور يعلق (صور)

06:31 م الأربعاء 16 أبريل 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    عائشة بن أحمد
  • عرض 3 صورة
    عائشة بن أحمد
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها.

ونشرت عائشة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مطر أبريل، روح الربيع".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، ما شاء الله، الجميلة جدا، الراقية، جمالك، العسل عائشة".

وشاركت عائشة بن أحمد في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "الغاوي".

المسلسل بطولة أحمد مكي، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة، والمسلسل من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل، وهو من إنتاج شركة سينرجي.

عائشة بن أحمد عائشة بن أحمد على انستجرام ظهور لعائشة بن أحمد
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