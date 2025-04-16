أحمد فهمي يشارك صورة من كواليس تصويره مع كأس العالم للأندية

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان أحمد فهمي متابعيه صورة جديدة له داخل النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلق فهمي على الصورة قائلًا: "أعظم نادي في الكون… من كواليس تصوير مع كأس العالم للأندية FIFA".

يذكر أن الفنان أحمد فهمي يشارك في فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، سيناريو وحوار أحمد درويش، وإخراج أحمد نادر جلال.

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