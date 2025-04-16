ياسمين عبد العزيز وبدرية طلبة في إعلان جديد لإحدى شركات الاتصالات (فيديو)

كتبت - سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز في إعلان جديد لصالح إحدى شركات الاتصالات الكبرى، وظهرت فيه إلى جانب الفنانة بدرية طلبة.

ونشرت ياسمين مقطعًا من أغنية الإعلان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "تعرف تعمل كده؟".

يُذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز خاضت موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب".

مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، وإنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.

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