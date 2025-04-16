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نفاذ تذاكر ال 1500 لحفل تامر عاشور مع اقتراب موعده

04:23 م الأربعاء 16 أبريل 2025

تامر عاشور

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كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الجهة المنظمة لحفل المطرب تامر عاشور، المقرر إقامته يوم 25 أبريل، عن نفاذ الفئة الأولى من التذاكر.

الحفل المقرر إقامته في زد بارك تم طرح تذاكره للحجز الإلكتروني، وتتراوح بين 2500، 3000 ، 3500، 4500، 5500 جنيه، في حين تم بيع التذاكر فئة 1500 جنيه بالكامل.

المطرب تامر عاشور، من المقرر أن يقدم ثاني حفلاته خلال الشهر الجاري، يوم 25 أبريل، في نادي الزهور.

وطرح المطرب تامر عاشور، مؤخرا أغنية بعنوان " العيد ابتدى"، بمناسبة عيد الفطرالمبارك،وهي من كلمات كوثر حجازي، وألحان محمد مدين، وتوزيع أمين نبيل.

تامر عاشور تذاكر حفل تامر عاشور زد بارك
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