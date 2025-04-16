مايا أشرف زكي تهنئ والدتها روجينا بمناسبة عيد ميلادها.. والأخيرة ترد

كتبت- نوران أسامة:

وجهت مايا أشرف زكي، ابنة الفنانة روجينا، رسالة مؤثرة لوالدتها بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت مايا صورًا تجمعها بوالدتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "مش محتاجة أتكلم عن قد إيه وجودي في حياتك غير حياتك للأفضل على جميع الأصعدة، أبسطهم تسريحة شعرك، ربنا يخليكي لينا وتفضلي طول العمر في ضهري مهما نيلت الدنيا."

وردت الفنانة روجينا على رسالة ابنتها بكلمات مؤثرة، قائلة: "إنتي بوجودك في الدنيا غيرتي كل لحظة في حياتي، إنتي سند عيلة أشرف زكي، وقلب مريم، ونور عين روجينا".

يُذكر أن روجينا شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري"، من بطولة عمرو عبدالجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، علي الطيب، نادين، ورانيا فريد شوقي، والعمل من إخراج مي ممدوح، وتأليف محمود عزت، ويتكوّن من 15 حلقة.

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