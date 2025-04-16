ياسمين عبدالعزيز ترد على إشادة "المجلس القومي للمرأة" بمسلسلها "وتقابل حبيب"

كتبت- سهيلة أسامة:

علقت الفنانة ياسمين عبد العزيز على بيان المجلس القومي للمرأة، والذي أشاد بمسلسلها "وتقابل حبيب" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025، باعتباره أنه ناقش قضية من القضايا الهامة المتعلقة بالعنف المعنوي ضد المرأة.

وأعادت ياسمين نشر بيان مجلس القومي للمرأة، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وعلقت عليها: "المجلس القومي للمرأة "، مرفقة برموز على شكل قلوب.

وكان المجلس القومي للمرأة كتب عبر صفحته الرسمية: "إيجابيات التناول الدرامي هذا العام، مسلسل وتقابل حبيب يناقش قضية في غاية الأهمية، وهي العنف الضمني المعنوي غير الظاهر ضد المرأة، والذي يمكن أن يدمر حياتها ومستقبلها بعيدًا عن نظر القانون".

مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، وإنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.



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