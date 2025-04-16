حمزة نمرة يروج لألبومه الجديد استعدادًا لصيف 2025

كتبت- نوران أسامة:

بدأ الفنان حمزة نمرة الترويج لألبومه الجديد، والمقرر طرحه بالتزامن مع موسم صيف 2025.

ونشر حمزة مجموعة صور تجمعه مع الشاعر محمود فاروق عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "بدأت أشتغل في الألبوم السابع، وكالعادة لازم أبدأ من عند الشاعر العبقري وصديقي العزيز محمود فاروق عشان يحط إبداعه في أكثر من أغنية".

وكشف نمرة عن تعاونه مع مجموعة من الفنانين، موضحًا: "المرة دي معايا فنانين شاطرين جدًا وتقال جدًا، في منهم فنانين أول مرة أشتغل معاهم، هقول لكم مين قريب أوي إن شاء الله، وفيه أغاني كتير هتعجبكم".

كما وجّه سؤالًا لجمهوره حول موعد طرح الألبوم، قائلًا: "حابين معاد نزول الألبوم يكون إمتى؟ بتكلم بجد، بلاش جو ينزل دلوقتي، خليكم منطقيين يا جماعة".

يُذكر أن آخر أعمال حمزة نمرة كانت أغنية "استنوا شوية"، والتي حققت نجاحًا واسعًا فور طرحها على موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

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