تامر حسني يشارك جمهوره فيديو من طفولته

كتبت - سهيلة أسامة:

شارك الفنان تامر حسني جمهوره بمقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، نال تفاعلًا واسعًا من المتابعين.

وعلّق تامر على الفيديو قائلًا: "ملحوظة هامة، الطفل ده أنا بجد، بس كنت بمثل فيلم تاني تمامًا، وأخدت بعض اللقطات منه وعملت لها دراما جديدة، إني وأنا كبير برجع للماضي أكلم نفسي وأنا صغير وأطمنه وأخليه يتفائل في عز الضلمة".

وأضاف: "بجد أنا بحب الفيديو ده جدًا، عشان كده حبيت أشاركه معاكم، جايز يدي أمل لكتير منكم.. حبايبي، ربنا يوفقكم كلكم وتحققوا كل اللي بتحلموا بيه. نهاركم كله خير يا رب".

ويستعد الفنان تامر حسنى لطرح فيلمه الجديد "ريستارت"، للمنافسة في موسم عيد الأضحى 2025، ويشاركه البطولة كلًا من هنا الزاهد،: باسم سمرة ومحمد ثروت وعصام السقا وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق".

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