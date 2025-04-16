بحضور تامر حسني ومحمد سامي.. خطوبة المونتير عمرو عاكف (صور)

كتبت - سهيلة أسامة:

احتفل المونتير عمرو عاكف مساء أمس الثلاثاء بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الوسط الفني، من أبرزهم النجم تامر حسني، والمخرج محمد سامي، والمخرجة سارة وفيق، والمخرج كريم السبكي.

وينتظر عمرو عاكف عرض أحدث أعماله السينمائية فيلم "ريستارت"، الذي يضم نخبة من النجوم، تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، وعصام السقا.

وكان عاكف شارك في الموسم الرمضاني لعام 2025 بمسلسل "سيد الناس"، من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، ريم مصطفى، وإنجي المقدم.

اقرأ أيضًا:

"كل سنة والحب يجمعنا".. أشرف زكي يهنئ زوجته روجينا بعيد ميلادها

ءهنا الزاهد مع عصام السقا وجلسة تصوير جريئة لـ نادين الراسي.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

رحمة أحمد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير