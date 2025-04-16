سارة عوادين تحسم الجدل حول أنباء ارتباطها بحسام حبيب (فيديو)

كتبت - نوران أسامة:

حسمت عارضة الأزياء الأردنية سارة عوادين الجدل المثار مؤخرًا حول أنباء ارتباطها بالفنان حسام حبيب، مؤكدة أن العلاقة بينهما قديمة وتقتصر على الصداقة فقط، وأن ما تم تداوله تسبب لها في أزمة نفسية وعائلية كبيرة.

وقالت سارة في لقاء مع برنامج ET بالعربي: "كنت مترددة أطلع أتكلم، لكن لما شفت الموضوع زاد عن حده، قولت لازم أرد، أنا انصدمت من الموضوع صحيت لقيت نفسي في كل مكان، وأهلي بيبعتولي، إني تريند، أنا حابة إني أطلع تريند بس مش بالطريقة دي".

وأضافت: "كنت في أمستردام، ولقيت حسام حبيب نفسه بيبعتلي لينكات والدنيا كلها بتبعتلي، فصار ضجة كبيرة سببت أذى نفسي ولأهلي أكتر مينفعش اللي حصل ينزلوا صوري في كل مكان ومفيش حاجة رسمي، أهلي بقى بيجيلهم مكالمات مزعجة وناس بتبارك وأهلي انزعجوا جدا بهذا الموضوع".

وأشارت إلى أنها وحسام قاما بإلغاء المتابعة عبر "إنستجرام" احترامًا لرغبة عائلتها: "بناء على طلب أهلي عملنا لبعض أنفولو، وأنا بحترم رأيهم مهما كان، إحنا عندنا في الأردن عادات وتقاليد، وأنا بسمع كلامهم في الأخر".

وعن بداية معرفتها بحسام حبيب، قالت: "تعرفت عليه من 3 سنين في الساحل الشمالي عن طريق أصدقاء مشتركين، وكان الموضوع شغل في البداية، لكن بعدين اتحول لصداقة، وقتها كان منفصل عن شيرين عبد الوهاب، بعد انفصالهم كنا نحكي شوي".

وأكدت سارة أنها لا تعرف تفاصيل علاقة حسام بشيرين، مضيفة: وما بعرفش علاقته بشيرين ديه خصوصية بينهم وما عندي مشكلة معاها بالعكس بحبها وبوجه لها تحية".

وعن إمكانية تطور العلاقة مستقبلًا، قالت: "كل شيء بيد ربنا، وكل حاجة قسمة ونصيب، ماحدش عارف نصيبه بالأخر، بس إحنا حاليًا أصدقاء".

ونفى الفنان حسام حبيب نفى ما تردد عن شائعة خطوبته وارتباطه بشكل رسمي من عارضة الأزياء سارة عوادين.

اقرأ أيضًا:

"كل سنة والحب يجمعنا".. أشرف زكي يهنئ زوجته روجينا بعيد ميلادها

هنا الزاهد مع عصام السقا وجلسة تصوير جريئة لـ نادين الراسي.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

رحمة أحمد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير