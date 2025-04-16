رحمة أحمد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة رحمة أحمد جمهورها مجموعة من الصور الجديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت رحمة الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال، إذ ارتدت "سالوبيت" وقميص، نالت إعجاب متابعيها.

يُذكر أن رحمة أحمد شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "80 باكو"، الذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان 2025، وشاركها البطولة كل من هدى المفتي، دنيا سامي، محمد لطفي، وخالد مختار، والعمل من إخراج كوثر يونس.

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