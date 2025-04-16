بعد ظهورها بالحجاب.. حلا شيحة تتصدر تريند جوجل

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة حلا شيحة تريند محرك البحث "جوجل"، بعد ظهورها بالحجاب، ونشرت حلا الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "دايماً الحمد لله".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "بارك الله فيكي يا حبيبتي"، "ربنا يثبتك"، "ربنا يعفي عنك ويثبتك"، "ربنا يديم عليكي نعمة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي عرض في دراما رمضان 2024 بطولة النجم خالد النبوي.

و تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول مختار أبو المجد، الذي يجد نفسه في حيرة كبيرة حيث يجب أن يختار بين الإنسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

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