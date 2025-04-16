محمد رمضان يتصدر قوائم "إكس" بعد إعلانه عن "بحب أغيظهم"

كتب-مصطفى حمزة:

تصدر النجم محمد رمضان، قوائم تريند موقع"إكس"، بعد ساعات من إعلانه عن طرح أغنية جديدة بعنوان "بحب أغيظهم"، وذلك بالتزامن مع الجدل المثار حول ارتدائه "بدلة رقص"، خلال تقديم فقرته ضمن فعاليات مهرجان "وادي كوتشيلا"، في أمريكا.

النجم محمد رمضان، بالتزامن مع تصاعد الانتقادات التي تعرض لها، والتي وصلت إلى حد تقديم بلاغات ضده، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، مقطع فيديو، خلال وضع اللمسات الأخيرة على الأغنية.

وكتب محمد رمضان: "أغنية بحب أغيظهم يوم الخميس الساعة خمسة على جميع المنصات بإذن الله، وحفلتي الثانية في كوتشيلا يوم الأحد الساعة ٦ مساء بتوقيت كاليفورنيا ٣ الفجر بتوقيت القاهرة و استنوا لينك الحفلة على قناتي الرسمية على واتس آب".

سيد محمود "مستشار اتحاد النقابات الفنية"، أعلن عن الإثنين الماضي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن استعداد الاتحاد، للتحقيق في واقعة ظهور النجم محمد مضان، مرتديا بدلة رقص شرقي، في حفله بأمريكا.

و كتب: "سيخذ اتحاد النقابات الفنية إجراءات حول ما قام به الفنان محمد رمضان في حفلة بأمريكا عند التيقن بالصور والفيديوهات للحفل والتحقيق معه حول الواقعة بحضور النقباء الثلاثة ورئيس اتحاد النقابات الفنية ...كونه فنان ويمثل صورة الفن المصري".

النجم محمد رمضان، تعرض لانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالته خلال مشاركته الأحد الماضي، بالغناء في مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون، المقام في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبر أحد المنتقدين على فيسبوك أن الإطلالة " تدمير للهوية المصرية في مهرجان كوتشيلا العالمي بأمريكا"، وتابع آخر بغضب: "راح يمثل مصر، لابس بدلة رقص حريمي".