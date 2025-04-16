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هنا الزاهد مع عصام السقا وجلسة تصوير جريئة لـ نادين الراسي.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص الأربعاء 16 أبريل 2025
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    حنان مطاوع
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    فرح الزاهد
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    كارولين عزمي
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    مسلم
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    حورية فرغلي
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    ميرنا نور الدين
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    نادين الراسي (3)
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    ملك أحمد زاهر
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    إلهام صفي الدين
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    هنا الزاهد
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إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

كارولين عزمي

ظهرت الفنانة كارولين عزمي بإطلالة كاجوال، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

إلهام صفي الدين

نشرت الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، صورة جديدة عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وظهرت خلالها بدون مكياج.

فرح الزاهد

شاركت الفنانة فرح الزاهد جمهورها صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة.

نادين الراسي

أثارت الفنانة نادين الراسي جدلًا بسبب إطلالتها الأخير، التي شبهها البعض بـ "السجادة"، وشاركت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

مُسلم

شارك مطرب المهرجانات مُسلم جمهوره، صورة جديدة له وظهر خلالها مع خطيبته، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

ملك أحمد زاهر

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صور جديدة لها من عقد قران شقيقتها ليلى على المنتج هشام جمال، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

حنان مطاوع

خضعت الفنانة حنان مطاوع لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون أسود.

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها، صورة جديدة وظهرت خلالها مع الفنان عصام السقا، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

حورية فرغلي

نشرت الفنانة حورية فرغلي صور جديدة، من أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها بموقع "فيسبوك"، وظهرت بفستان طويل باللون الأبيض.

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