محمد شاهين يعلن: "أنا بحب أسماء جلال".. والأخيرة ترد

كتب - معتز عباس:

وجه الفنان محمد شاهين رسالة خاصة إلى الفنانة أسماء جلال.

ونشر شاهين ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "أنا بحب أسماء جلال أشطر وأحلى واحدة".

أعادت أسماء نشر "ستوري شاهين" على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أنا اتفاجئت عامة، وأنا أوي أوي".

ويشارك محمد شاهين وأسماء جلال في فيلم إن غاب القط بطولة آسر ياسين، على صبحى، سماح أنور وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، في أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليء بالمواقف الكوميدية.

كما احتفل صناع العمل بانطلاق تصوير فيلم "إن غاب القط" في شهر أكتوبر الماضي، لكن تم إيقاف تصوير العمل مؤقتًا بسبب انشغال أبطاله بأعمال أخرى، قبل العودة لاستئناف التصوير أمس الإثنين.