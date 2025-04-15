بدرية طلبة تثير الجدل: "بعض الرجالة خلوا الست تفقد الثقة في النوع كله"

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة بدرية طلبة، عن رأيه في أسباب إعجاب الفتيات بشخصيات مسلسل رمضان مثل "رجب الجريتلي" في مسلسل "إش إش"، و"فارس" في مسلسل "وتقابل حبيب" و"عزت" في مسلسل "قلبي ومفتاحه".

وكتبت بدرية عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "بعض الستات وصلوا لمرحلة لو شافت راجل في مسلسل فيه شوية مميزات من اللي انقرضوا في بعض الرجالة تبقى مش مصدقة نفسها زي رجب الجريتلي في إش إش وعزت في قلبي ومفتاحه وفارس في وتقابل حبيب، حنين بيحب بصدق كريم جدع محترم بيحترم الست وبيقدرها، بعض الرجالة خلوا الست تفقد الثقة في النوع كله".

وشاركت بدرية طلبة في بطولة مسلسل وتقابل حبيب، العديد من الأبطال، أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، وعدد آخر من الفنانين.

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