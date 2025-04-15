"بحب أغيظهم".. محمد رمضان يرد بطريقته على انتقادات إطلالته المثيرة للجدل

كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان محمد رمضان عن إحياء حفلة غنائية جديدة يوم 20 أبريل الجاري ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا أيضًا.

وروج رمضان لأغنيته الجديدة "بحب أغيظهم"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب:"بحب أغيظهم.. يوم الخميس الساعة خامسة على جميع المنصات بإذن الله".

وأضاف: "حفلتي الثانية في كوتشيلا يوم الأحد الساعة ٦ مساء بتوقيت كاليفورنيا ولينك الحفلة على قناتي الرسمية على واتساب ثقة في الله نجاح".

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وأثار رمضان جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار صورًا وفيديوهات من الحفل، ووصفت تعليقات رواد "السوشيال ميديا" إطلالته بغير الموفقة، وتم تشبيهها بـ"بدل" الرقص".

جدير بالذكر أن محمد رمضان أطل على جمهوره في رمضان 2025 ببرنامج مدفع رمضان، والذي عُرض على قناة DMC، بعد غيابه عن المشاركة في الدراما التليفزيونية في الموسم الرمضاني للعام الثاني على التوالي.

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