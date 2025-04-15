هنا الزاهد: "قلبي اتكسر ومفيش حد هيدخل حياتي"

كتب - معتز عباس:

حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة على الإعلامي الإماراتي أنس بوخش في برنامج “abtalk” مساء اليوم الثلاثاء على قناة يوتيوب.

وكشفت هنا الزاهد العديد من الأسرار في حياتها الفنية والشخصية بعد الإنفصال عن الفنان أحمد فهمي.

وقالت: "هنا": اكتشفت أن قلبي ده لازم أحافظ عليه وهيبقى صعب اوي حد يدخل حياتي، عارف لما قلبك يتكسر أوي، قلبي حصله كده، ورممت قلبي لوحدي، أهلي ساعدوني ووقفوني على رجلي، لكن لما ببقى لوحدي بلاقي قلبي مكسور".

وأضاف:" "مفيش حد هيدخل حياتي غير لما أبقى عارفة أنه صح أوي، واللي بفكر فيه دلوقتي هو أبسط هنا واي حاجة كنت عايز أعملها بعملها حتى اللي مكنتش بعملها، أنا وقت زواجي كنت ناسية هنا وكنت بدي الأولوية للقدامي اكتر مني لأنه التوب بالنسبالي بعد ربنا".

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