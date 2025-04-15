إعلان

رانيا يوسف تنشر صورًا جديدة من كواليس مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"

08:11 م الثلاثاء 15 أبريل 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    رانيا يوسف وشيرين وصناع المسلسل
  • عرض 6 صورة
    رانيا يوسف وشيرين وعصام عمر
  • عرض 6 صورة
    كواليس تصوير مسلسل نص الشعب اسمه محمد
  • عرض 6 صورة
    رانيا يوسف كواليس مسلسل نص الشعب اسمه محمد
  • عرض 6 صورة
    رانيا يوسف كواليس مسلسل نص الشعب اسمه محمد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شاركت النجمة رانيا يوسف متابعيها صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسل "نص الشعب اسمه محمد".

ونشرت رانيا صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: أسرة مسلسل نص الشعب اسمه محمد وحشتوني".

مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" عرض في رمضان 2025، بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم، تأليف محمد رجاء، وإخراج عبدالعزيز النجار.

اقرأ أيضا..

تعرف على موعد ومكان عزاء المنتج الفني الراحل صلاح حسن

بهذه الكلمات.. دنيا سمير غانم تهنئ أيمن بهجت قمر بعيد ميلاده

رانيا يوسف نص الشعب اسمه محمد انستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أكبر طرح للوحدات السكنية.. ننشر أسعار شقق جنة والإسكان الحر (150 ألفًا مقدم حجز)