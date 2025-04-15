رانيا يوسف تنشر صورًا جديدة من كواليس مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"

كتب - معتز عباس:

شاركت النجمة رانيا يوسف متابعيها صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسل "نص الشعب اسمه محمد".

ونشرت رانيا صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: أسرة مسلسل نص الشعب اسمه محمد وحشتوني".

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مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" عرض في رمضان 2025، بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم، تأليف محمد رجاء، وإخراج عبدالعزيز النجار.

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