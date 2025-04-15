مي عمر تهنئ هشام جمال وليلى زاهر بعقد قرانهما.. ماذا قالت؟

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة مي عمر التهنئة للمنتج هشام جمال بعد عقد قرانه على الفنانة ليلى زاهر إبنة الفنان أحمد زاهر، أمس الإثنين.

ونشرت مي ستوري لفيديو من "كتب الكتاب" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "مبروك ليلى وهشام ربنا يسعدكم يارب".

يُذكر أن ليلى أحمد زاهر وهشام كانا قد احتفلا بخطوبتهما قبل عام تقريبًا، في حفل اقتصر على العائلة والأصدقاء المقربين.

وكان آخر ظهور لهما معًا من خلال مشاركتهما في حملة إعلانية خلال موسم رمضان 2025، لصالح إحدى الشركات العقارية.

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