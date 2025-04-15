إعلان

مي عمر تهنئ هشام جمال وليلى زاهر بعقد قرانهما.. ماذا قالت؟

07:25 م الثلاثاء 15 أبريل 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    ليلى زاهر
  • عرض 17 صورة
    هشام جمال وليلى زاهر في جلسة تصوير جديدة
  • عرض 17 صورة
    محمد جمعة وهشام جمال وليلى زاهر واحمد زاهر
  • عرض 17 صورة
    ليلى زاهر وهشام جمال من عقد قرانهم (2)
  • عرض 17 صورة
    ليلى زاهر وهشام جمال من عقد قرانهم (5)
  • عرض 17 صورة
    ليلى زاهر وهشام جمال من عقد قرانهم (3)
  • عرض 17 صورة
    ليلى زاهر وهشام جمال من عقد قرانهم
  • عرض 17 صورة
    ليلى زاهر وهشام جمال من عقد قرانهم (6)
  • عرض 17 صورة
    ليلى زاهر
  • عرض 17 صورة
    ليلى زاهر
  • عرض 17 صورة
    ليلى زاهر
  • عرض 17 صورة
    عقد قران هشام جمال وليلى زاهر
  • عرض 17 صورة
    عقد قران هشام جمال وليلى زاهر
  • عرض 17 صورة
    عقد قران هشام جمال وليلى زاهر
  • عرض 17 صورة
    عقد قران هشام جمال وليلى زاهر
  • عرض 17 صورة
    عقد قران هشام جمال وليلى زاهر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:
وجهت الفنانة مي عمر التهنئة للمنتج هشام جمال بعد عقد قرانه على الفنانة ليلى زاهر إبنة الفنان أحمد زاهر، أمس الإثنين.

ونشرت مي ستوري لفيديو من "كتب الكتاب" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "مبروك ليلى وهشام ربنا يسعدكم يارب".

يُذكر أن ليلى أحمد زاهر وهشام كانا قد احتفلا بخطوبتهما قبل عام تقريبًا، في حفل اقتصر على العائلة والأصدقاء المقربين.

وكان آخر ظهور لهما معًا من خلال مشاركتهما في حملة إعلانية خلال موسم رمضان 2025، لصالح إحدى الشركات العقارية.

555

اقرأ أيضا..
بعد الهجوم على محمد رمضان.. صبري فواز: "إنت اللي بتحدد هتهتم بإيه"

مصممة "بدلة رقص محمد رمضان" تكشف كواليس تصميمها المثير للجدل

مي عمر ليلى زاهر هشام جمال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أكبر طرح للوحدات السكنية.. ننشر أسعار شقق جنة والإسكان الحر (150 ألفًا مقدم حجز)
دعم مشترك بمختلف الأصعدة.. نص البيان المصري الكويتي المشترك بعد زيارة الرئيس السيسي