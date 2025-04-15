حلا شيحة تنشر صورة جديدة بـ"الحجاب" والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة حلا شيحة عن صورة جديدة لها بالحجاب.

ونشرت حلا الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "دايماً الحمد لله".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "بارك الله فيكي يا حبيبتي"، "ربنا يثبتك"، "ربنا يعفي عنك و يثبتك"، "ربنا يديم عليكي نعمة".

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آخر أعمال النجمة حلا شيحة مسلسل "إمبراطورية ميم"، رمضان 2024، بمشاركة النجم خالد النبوي، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول مختار أبو المجد، الذي يجد نفسه في حيرة كبيرة حيث يجب أن يختار بين الإنسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

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