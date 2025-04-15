بالصور.. يارا السكري تخطف الأنظار من أحدث ظهور والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة يارا السكري متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها على السوشيال ميديا.

ونشرت يارا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة "كاجوال"، لاقت إعجاب متابعيها.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جمالك جمال"، "جميلة جدا"، "أحلى سبشيال"، "ملكة جمال العالم".

شاركت يارا السكري في مسلسل "فهد البطل"، رمضان 2025"، والذي ضم كوكبة من النجوم، وهم: أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، عصام السقا، حجاج عبد العظيم وغيرهم، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

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