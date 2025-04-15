أحمد حاتم يكشف كواليس شخصية "ربيع" في مسلسل "إخواتي"

كتبت - سهيلة أسامة:

كشف الفنان أحمد حاتم عن كواليس تجسيده لشخصية "ربيع" في مسلسل "إخواتي"، الذي عُرض خلال موسم رمضان 2025.

وقال حاتم، خلال لقائه مع برنامج "ET بالعربي": "فكرة إنك تكون جثة عايشة مع الناس في البيت، ويحطوك في التلاجة وعلى السفرة، دي فكرة مش هتتكرر كتير، المجسم كان شبهى جدًا، والناس صدقته علشان في مشاهد كتير أنا اللي عملتها فعلاً".

وأضاف مازحًا: "المجسم أخد وقت طويل في التحضير، حوالي 3 أسابيع، واللي عملته منى الشاذلي وجابت المجسم في البرنامج، هو ده الصح، أنا بهزر طبعًا".

وتدور قصة مسلسل "إخواتي" حول أربع شقيقات يعانون من رهاب اجتماعي في التعامل مع الجنس الأخر، ويسعين لتحقيق أحلامهن الخاصة وسط تحديات الحياة اليومية، لكن تنقلب حياتهن رأسًا على عقب بعد مقتل زوج إحداهن كما رأت في المنام، فتلجأ إلى شقيقاتها للبحث سويًا عن حل لإبعاد تُهمة القتل عنها.

ويشارك في بطولة العمل كندة علوش، نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، محمد ممدوح، علي صبحي، نبيل عيسى، وأحمد الأزعر. المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير.

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