حنان مطاوع تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

كتبت - سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة حنان مطاوع الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نشرت حنان صورتين عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة لافتة، ارتدت فيها جاكيت فضي لامع، واعتمدت تسريحة شعر مختلفة.

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من متابعيها، الذين أشادوا بجمالها.

يُذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت مؤخرًا في مسلسل "صفحة بيضا"، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول دكتورة جامعية تتعرض للظلم، وتواجه العديد من الأزمات التي تغير مجرى حياتها.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: نور محمود، عمر الشناوي، ميمي جمال، سامي الشيخ، حنان يوسف، حسن العدل، وهو من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن.

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