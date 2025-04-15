تعرف على موعد ومكان عزاء المنتج الفني الراحل صلاح حسن

كتبت - نوران أسامة:

أعلنت نقابة المهن السينمائية، في بيان رسمي، موعد ومكان عزاء المنتج الفني صلاح حسن، الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي.

وجاء في البيان المنشور عبر الصفحة الرسمية للنقابة على موقع "فيسبوك": "عزاء الزميل المنتج الفني صلاح حسن – والد الزملاء مديري الإنتاج محمد صلاح حسن ومهاب صلاح حسن – سيقام غدًا الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025، بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ".

شارك الراحل صلاح حسن في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية، منها فيلم "الديلر" للفنان أحمد السقا والفنان خالد النبوي، وفيلم "احكي يا شهرزاد"، للفنانة منى زكي والفنان حسن الرداد، كما شارك في فيلم "البطل"، للنجم الراحل أحمد زكي.

وكان آخر الأعمال التي شارك فيها صلاح حسن، هو فيلم "بنقدر ظروفك"،بطولة الفنان أحمد الفيشاوي ومي سليم.



اقرأ أيضًا:

هايدي موسى تكشف معاناتها الصحية: "بقالي سنين بتنفس من الفم"

عقوبات تنتظر محمد رمضان بسبب "بدلة الرقص" بعد إعلان اتحاد النقابات التحقيق معه

وفاة الممثلة جاين مارش عن عمر ناهز 90 عامًا