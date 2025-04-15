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بهذه الكلمات.. دنيا سمير غانم تهنئ أيمن بهجت قمر بعيد ميلاده

04:21 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

دنيا-سمير-غانم

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كتبت - نوران أسامة:

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على تهنئة الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر بمناسبة عيد ميلاده، وعبّرت عن تقديرها له بكلمات طريفة مليئة بالمحبة.

ونشرت دنيا صورة أرشيفية تجمعها به وبنجوم الفن عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "هتقولي كلام حنين، هتقوللي كلام خطر، هقولك مفيش جامدين غير أيمن بهجت قمر.. كل سنة وإنت طيب وجدع ومبدع".

جدير بالذكر أن دنيا سمير غانم تعاونت مؤخرًا مع أيمن بهجت قمر في تتر مسلسل "عايشة الدور"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

دنيا-سمير-غانم

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دنيا سمير غانم أيمن بهجت قمر عيد ميلاد
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