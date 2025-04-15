كندة علوش تكشف كواليس مسلسل "إخواتي": " كنت بدخل اللوكيشن بحس بالأمان"

كتبت - سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة كندة علوش عن كواليس مشاركتها في مسلسل "إخواتي"، الذي عُرض في موسم دراما رمضان وحقق نجاحًا كبيرًا.

وقالت كندة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا": "عمري ما عملت دور بحجم الكوميديا زي دوري في "إخواتي" كنت مستمتعة بيه، والشغل مع المخرج محمد شاكر خضير، علشان هو أستاذ في الإخراج لما تشتغلي مع أستاذ في الإخراج بيبقى ضهرك متأمن عارفة أن في حد مهتم بالتفاصيل والديكور، والاسكريبت، ومهاب طارق كاتب اسكريبت لذيذ ومختلف، ومعايا كاست فخورة إني اشتغلت معاهم، وبحب فكرة البطولات الجماعية، نيللي، وروبي، وجيهان نجمات كبار".

وأضافت: "الكواليس كانت لطيفة، غير إني بشتغل كنت بضحك وبتسلى، وكان في شعور محستهوش كتير قبل كده كنت بدخل اللوكيشن بحس بالأمان بحس إنهم محضنني وأنا محتضنتهم".

وتدور قصة مسلسل "إخواتي" حول أربع شقيقات يعانون من رهاب اجتماعي في التعامل مع الجنس الآخر، ويسعين لتحقيق أحلامهن الخاصة وسط تحديات الحياة اليومية، لكن تنقلب حياتهن رأسًا على عقب بعد مقتل زوج إحداهن كما رأت في المنام، فتلجأ إلى شقيقاتها للبحث سويًا عن حل لإبعاد تُهمة القتل عنها.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب كندة علوش، نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، محمد ممدوح، علي صبحي، نبيل عيسى، وأحمد الأزعر. المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير.

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