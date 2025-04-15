هايدي موسى تكشف معاناتها الصحية: "بقالي سنين بتنفس من الفم"

كتبت - نوران أسامة:

كشفت الفنانة هايدي موسى عن معاناتها المستمرة منذ سنوات مع مشكلة في التنفس، بسبب الجيوب الأنفية وتضخمها، ما اضطرها للتنفس من الفم، وأدى إلى انقطاع النفس المؤقت أثناء النوم.

وكتبت هايدي، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "عندي مشكلة بقالي سنين إني بتنفس من الفم بسبب الجيوب الأنفية والتضخم، المهم النهاردة قررت أبتدي أتنفس من مناخيري، لأن الموضوع وصل لمرحلة صعبة، وبقيت أعاني من انقطاع النفس المؤقت أثناء النوم، وبقيت في مرحلة وحشة".

وأضافت: "اكتشفت تقريبًا إني مكنتش بتنفس، ودوخت ومعرفتش أكمل، فلو في حد بيعاني زيي، حابة أقول لازم نعود نفسنا على الأقل نتنفس كل يوم 15 دقيقة".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة هايدي موسى كانت أغنية "لسه صبية"، من كلمات عصام شعبان، ألحان مصطفى غانم، وتوزيع مصطفى رؤوف.



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