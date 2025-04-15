عقوبات تنتظر محمد رمضان بسبب "بدلة الرقص" بعد إعلان اتحاد النقابات التحقيق معه

كتب-مصطفى حمزة:

أعلن سيد محمود "مستشار اتحاد النقابات الفنية"، عن التحقيق مع النجم محمد رمضان، بعد ظهوره مرتديا بدلة رقص شرقي، في حفله بأمريكا.

سيد محمود "مستشار اتحاد النقابات الفنية"، أعلن عن القرار أمس الإثنين، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "سيخذ اتحاد النقابات الفنية إجراءات حول ما قام به الفنان محمد رمضان في حفلة بأمريكا عند التيقن بالصور والفيديوهات للحفل والتحقيق معه حول الواقعة بحضور النقباء الثلاثة ورئيس اتحاد النقابات الفنية ...كونه فنان ويمثل صورة الفن المصري".

مصدر قانوني في "اتحاد النقابات الفنية"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "التحقيق مع أعضاء الإتحاد، يتم وفقا لقانون تأسيس النقابات الفنية، وفي هذه الحالة، من الوارد أما تطبيق المادة 61 ، والتي نصت على لفت نظر العضو على ما فيه من خروج على السلوك الواجب، أو مخالفة لوائح النقابة ونظمها".

وعن العقوبة الثانية، قال: "إذ تم توقيع العقوبة التي نصت عليها المادة 62، من الوارد تطبيق الفقرة الأولى، وهي توجيه إنذار إلى الفنان، أو ثاني فقرة وهي اللوم، ولا تصل إلى تطبيق عقوبة مالية، أو المنع من مزاولة المهنة فترة ما".

النجم محمد رمضان، تعرض لانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالته خلال مشاركته أمس بالغناء في مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون، المقام في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبر أحد المنتقدين على فيسبوك أن الإطلالة " تدمير للهوية المصرية في مهرجان كوتشيلا العالمي بأمريكا"، وتابع آخر بغضب: "راح يمثل مصر، لابس بدلة رقص حريمي".