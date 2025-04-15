وفاة الممثلة جاين مارش عن عمر ناهز 90 عامًا

كتبت - سهيلة أسامة:

توفيت الممثلة البريطانية جاين مارش عن عمر يناهز 90 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وأكد خبر الوفاة صديقها القديم، مخرج الفيديوهات الموسيقية مايكل ليندسي-هوغ، في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز.

واشتهرت مارش بدورها في المسلسل الكوميدي "الطابق العلوي، الطابق السفلي" الذي عُرض بين عامي 1971 و1975، ونالت عنه سبع جوائز إيمي، من بينها جائزة أفضل ممثلة رئيسية.

كما شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية المميزة، أبرزها "العودة إلى أوز"، ودورها في المسلسل الشهير "دكتور هو".

اقرأ أيضًا:

بعد الهجوم على محمد رمضان.. صبري فواز: "إنت اللي بتحدد هتهتم بإيه"

أول تعليق من أحمد زاهر بعد عقد قران ابنته ليلى زاهر

ملك أحمد زاهر تنشر صورًا جديدة من عقد قران شقيقتها ليلى