بإطلالة غربية.. نادين الراسي تنشر أحدث ظهور لها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نادين الراسي جمهورها، عبر السوشيال ميديا صورًا من أحدث ظهور لها ولاقت إعجاب المتابعين.

ونشرت نادين، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة غريبة ارتدت خلالها فستان يشبه السجادة.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "جميل جدًا دايمً مختلفة، نادين بلا مزاح رجعي السجادة لستك، شو هالجمال تهبلي، قمري، حبيت الفكرة، جميلة حتى بسجادة البيت".

كانت نادين أثارت الجدل مؤخرًا بتصريحات جريئة حول علاقتها بشقيقها الأصغر سيباستيان، حيث قالت خلال لقائها في برنامج Spot On مع الإعلامي رالف معتوق: "أخي كان صغيرًا جدًا، ففطمته عن أمي وأرضعته مع ابني مارك لمدة تسعة أشهر، كان كل همي وقتها إني أخليه جنبي لأنه أخويا وابني".

وجاءت هذه التصريحات، بعد خلاف وقع بينها وبين شقيقها داخل أحد المستشفيات أثناء علاج والدتهما، حيث أكدت نادين أن شقيقها تعدى عليها بالضرب.

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