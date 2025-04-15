أول تعليق من أحمد حلمي بعد تكريمه في مهرجان هوليوود للسينما العربية

كتبت - نوران أسامة:

عبّر الفنان أحمد حلمي عن سعادته بتكريمه في مهرجان هوليوود للسينما العربية، المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، موجهًا رسالة شكر لإدارة المهرجان وللفنانة إلهام شاهين.

وكتب حلمي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "من ختام مهرجان هوليوود للفيلم العربي، شكرًا للمهرجان المصنوع بأيادي، ورؤية، وأفكار مصرية أصيلة، وشكرًا لكل القائمين على هذا الحدث الرائع، على التكريم والاستقبال الكريم".

وأضاف: "مبروك لكل صُنّاع الأفلام المشاركين، ولكل الفنانين الحاصلين على جوائز، وكل الشكر للفنانة الغالية إلهام شاهين".

وشهد حفل افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان تكريم أحمد حلمي بجائزة "الإنجاز للسوبر ستار"، وسط ترحيب كبير من الحضور.

وخلال كلمته في حفل التكريم، عبّر حلمي عن امتنانه وفخره بهذا التكريم، قائلاً: "والله مصر دي تشرف أي حد في الدنيا، والمصريين طول عمرهم جامدين في أي مكان".

وعلق على تكريمه قائلا: "لو اتكلمت عن التكريم فهو أحلى تكريم والله إن الواحد اتكرم في بلد بعيد كده عن عمله"، واختتم حديثه متمنيا التوفيق والنجاح للمهرجان، وقال: "أتمنى التوفيق للمهرجان ويوصل ويعدي الدورة الـ 100، أنا فخور بكل مجهود هنا.. فخور إن أنا مصري بتكرم في أمريكا".

يُذكر أن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان هوليوود للفيلم العربي مستمرة حتى 13 أبريل الجاري، ضمن احتفال شهر التراث العربي، والذي يهدف إلى دعم صُنّاع الأفلام العرب، وتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية ومبدعيها.

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