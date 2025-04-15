رنا سماحة تنشر أول صورة من منزلها بعد صدور حكم المحكمة لصالحها

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة رنا سماحة جمهورها بصورة جديدة تجمعها بابنها من داخل منزلها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت رنا في الصورة وهي تحتضن نجلها، وعلّقت عليها: "المنزل".

يذكر أن الفنانة رنا سماحة، أعلنت وقوع الطلاق الرسمي بينها وبين الملحن سامر أبو طالب، والد ابنها.

وكتبت رنا على حسابها بموقع "انستجرام": "اللهم لك الحمد .. تم الانفصال رسميا بيني وبين أبو ابني، متمنية له التوفيق في حياته القادمة، وشكرا كل الشكر للمحترم الأمين الأستاذ سعيد بيومي المحامي".

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