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بدلة رقص محمد رمضان ليست الأولى.. هؤلاء طاردهم الهجوم بسبب الإطلالة المثيرة

01:33 م الثلاثاء 15 أبريل 2025
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    أحمد سعد بالبدلة
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    محمد رمضان ع المسرح
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    محمد رمضان يغني
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    عسيلي
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    محمد رمضان بين الراقصات
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    محمد رمضان
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    ويجز بالبدلة الشفافة
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    ويجز بالرياض
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    محمد رمضانبالحفل
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    محمد فى حفل كوتشيلا
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كتب- مصطفى حمزة:

تصدر النجم محمد رمضان، قوائم مواقع التواصل، وتعرض لانتقادات حادة بعد ظهوره مرتديا بدلة رقص شرقي، خلال تقديم فقرته ضمن فعاليات مهرجان وادي كوتشيلا للفنون والموسيقى في أمريكا.

النجم محمد رمضان، تعرض للهجوم عبر موقع فيسبوك، بسبب إطلالته المثيرة للجدل، وارتداء ملابس تشبه بدل الرقص الشرقي.

ويعد النجم محمد رمضان، أحدث الذين طاردتهم التعليقات الغاضبة، بسبب غرابةتصميماتملابسهم، وهو ما نرصد هنا.

محمود العسيلي

أثار مؤخرا جدلًا واسعًا بعد انتشار صور له من حفل زفاف يحييه، إذ ظهر وهو يرتدي جاكيت بدلة واسعا، ويبدو وكأنه أكبر من حجمه، في حين جاء البنطلون ضيق للغاية وقصير جدا.

واستعاد البعض مشهد سمير غانم في مسرحية المتزوجون مع شيرين وهو يقول: “جيت أقصر البنطلون الجاكيت ضرب”، وجاءت الكثير من التعليقات الكوميدية على إطلالته.

ويجز

واجه مؤدي أغاني الراب، انتقادات عديدة، بعد ظهوره في حفل قدمه على مسرح أبو بكر سالم بالبوليفارد بموسم الرياض.

وظهر ويجز، مرتديا شورت موف وجاكيت "بدلة خضراء" وقميص "بيج"، إلى جانب ظهوره أيضا مرتديا بدلة حريرية منقوشة بالورود.

وواجه مؤدي أغاني الراب، موجة انتقادات عقب ظهوره بملابس شفافة في حفل أحياه لصالح إحدى العلامات العالمية بدبي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ويجز الشفافة بالحفل، وانهالت التعليقات عليه.

وجاءت التعليقات كالتالي: "هيوصل نفسه للانحدار السريع"، "هو زوقه في لبس وحش"، "وجوزة.. مالك يا حبيبي"، "ربنا يهدينا جميعا".

أحمد سعد

واجه المطرب موجة من الانتقادات اللاذعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشر الصور الأولى لحفله في جدة.

وظهر أحمد سعد، على المسرح مرتديا بلوزة سوداء ، والذراعين لهم تصميم شفاف “شبكة”، بالإضافة إلى حلق في الأذن.

محمد رمضان محمود العسيلي ويجز
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