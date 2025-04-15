عمرو يوسف ودينا الشربيني ينتهيان من تصوير فيلم "درويش"

كتبت – سهيلة أسامة:

انتهى فريق عمل فيلم "درويش" من تصوير مشاهد فيلمهما الجديد، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 17 يوليو المقبل.

ونشر حساب برنامج "ET بالعربي" عبر "إنستجرام" مجموعة من الصور من كواليس التصوير، وعلق: "صور حصرية من فيلم (درويش) الذي تم الانتهاء من تصويره، بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال وأحمد عبد الوهاب، في رحلة مليانة غموض، خداع وأكشن. الفيلم تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي".

وتدور أحداث الفيلم في فترة الأربعينيات حول رجل محتال صاحب شخصية جذابة، يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر، ثم يتحول عن طريق الصدفة إلى بطل شعبي، وتنقلب بعدها حياته رأسا على عقب.

فيلم "درويش" بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني محمد شاهين، تارا عماد، مصطفى غريب، خالد كمال، أحمد عبد الوهاب، وتأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

اقرأ أيضًا:

"عارف أنت عين ونني".. ريهام حجاج تغازل زوجها محمد حلاوة

وائل حمدي: سلمى أبو ضيف اعتذرت عن "6 أيام" وأداء آية سماحة رائع