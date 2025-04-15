بعد الهجوم على محمد رمضان.. صبري فواز: "إنت اللي بتحدد هتهتم بإيه"

كتبت – نوران أسامة:

وجه الفنان صبري فواز انتقادًا لوسائل الإعلام ومتابعي السوشيال ميديا، بسبب تركيزهم على إطلالة الفنان محمد رمضان في حفله الأخير بولاية كاليفورنيا، وتجاهلهم لإنجازات السينما المصرية في نفس الولاية.

وكتب فواز عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "عارف أمريكا اللي محمد رمضان عمل حفلة فيها دي؟ فيها مهرجان هوليوود للسينما العربية، والفيلم المصري سيرة "أهل الضي" فاز بجوائز أفضل فيلم روائي طويل، وأفضل مخرج كريم الشناوي، وأفضل سيناريو هيثم دبور، وجائزة لجنة التحكيم لأفضل ممثلة إسلام مبارك."

وأضاف: "وفاز عصام عمر بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (البحث عن مخرج للسيد رامبو).. واخد بالك إنت إزاي؟ يعني من الآخر كده.. إنت اللي بتحدد هتهتم بإيه".

يذكر أن الفنان محمد رمضان أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار صورًا وفيديوهات من الحفل، ووصفت تعليقات رواد "السوشيال ميديا" إطلالته بغير الموفقة، وتم تشبيهها بـ"بدل" الرقص الشرقي.

وكانت أخر أعمال الفنان صبري فواز مسلسل "الشرنقة"، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2025 وهو بطولة كلًا من أحمد داود بينما قدم مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة محمد هنيدي وإخراج سامح عبدالعزيز.

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