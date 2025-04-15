أول تعليق من أحمد زاهر بعد عقد قران ابنته ليلى زاهر

كتبت- نوران أسامة:

عبر الفنان أحمد زاهر عن سعادته بعقد قران ابنته الفنانة ليلى أحمد زاهر على المنتج هشام جمال، والذي أقيم في أجواء عائلية مساء أمس الثلاثاء، بحضور عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة.

وشارك زاهر جمهوره مقطع فيديو من لحظات عقد القران عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلّق قائلًا: "بنتي بحبك"، وحظي الفيديو بتفاعل واسع من جمهوره ومتابعيه.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الوسط الفني والرياضي، كان أبرزهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والفنان محمد جمعة، والفنان عمرو وهبة، والفنانة دنيا سامي، إلى جانب حضور العائلة والأصدقاء المقربين.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ليلى أحمد زاهر كان بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد زاهر مسلسل "سيد الناس" بطولة كلًا من عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

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