مصممة "بدلة رقص محمد رمضان" تكشف كواليس تصميمها المثير للجدل

كتب-مصطفى حمزة:



كشفت مصممة الأزياء فريدة تمراز، تفاصيل جديدة عن تصميم البدلة المثيرة للجدل، التي ظهر بها النجم محمد رمضان، خلال مشاركته في مهرجان وادي كوتشيلا للفنون والموسيقى، الذي أقيم في أمريكا.



مصممة الأزياء فريدة تمراز، عبر خاصية القصص، في صفحتها بموقع "إنستجرام"، نشرت مقاطع فيديو، عن كواليس تصميم البدلة، وذلك بالتزامن مع تعرض النجم محمد رمضان، لإنتقادات عبر مواقع التواصل.



وكتبت المصممة: "للعلم الجزء العلوي، مصمم من 225 جنيه، من العملة المعدنية، ويظهر في الخلفية وجه فرعوني".



النجم محمد رمضان، تعرض لانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالته خلال مشاركته أمس بالغناء في مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون، المقام في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.



واعتبر أحد المنتقدين على فيسبوك أن الإطلالة " تدمير للهوية المصرية في مهرجان كوتشيلا العالمي بأمريكا"، وتابع آخر بغضب: "راح يمثل مصر، لابس بدلة رقص حريمي".

ومن ناحية أخرى أعلن سيد محمود "مستشار اتحاد النقابات الفنية"، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن إجراء تجاه النجم، و كتب،:" سيتخذ اتحاد النقابات الفنية إجراءات حول ما قام به الفنان محمد رمضان في حفلة بأمريكا عند التيقن بالصور والفيديوهات للحفل والتحقيق معه حول الواقعة بحضور النقباء الثلاثة ورئيس اتحاد النقابات الفنية ...كونه فنان ويمثل صورة الفن المصري"؟.



