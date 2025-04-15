ملك أحمد زاهر تنشر صورًا جديدة من عقد قران شقيقتها ليلى

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورًا من حفل عقد قران شقيقتها ليلى أحمد زاهر على المنتج هشام جمال.

وعلقت ملك على الصور: "قلبي فعلاً كان هايطير من الفرحة دموعي نزلت لوحدها وأنا بشوف أختي الصغيرة، روح قلبي، بقت أحلى عروسة شافتها عيني".

وتابعت: "لسه مش مصدقة إن البيبي بتاعتي كبرت وبقت عروسة، يا رب السعادة دي تفضل ملازماكي طول عمرك، ألف مبروك يا عروستي الحلوة".

يُذكر أن ليلى أحمد زاهر وهشام كانا قد احتفلا بخطوبتهما قبل عام تقريبًا، في حفل اقتصر على العائلة والأصدقاء المقربين.

وكان آخر ظهور لهما معًا من خلال مشاركتهما في حملة إعلانية خلال موسم رمضان 2025، لصالح إحدى الشركات العقارية.

في سياق متصل، شاركت ملك أحمد زاهر خلال الموسم الرمضاني الماضي في بطولة مسلسل "سيد الناس"، إلى جانب نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، إنجي المقدم، أحمد رزق، ريم مصطفى، رنا رئيس، خالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي.

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