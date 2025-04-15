"مبروك من قلبي".. محمد جمعة يهنئ هشام جمال بعقد قرانه على ليلى زاهر

كتب - معتز عباس:

حرص الفنان محمد جمعة على تهنئة المنتج هشام جمال بعقد قرانه على الفنانة ليلى زاهر.

ونشر جمعة صور مع العروسين، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام، وكتب، تعليقًا: "مبروك من قلبي لهشام جمال وليلى أحمد زاهر على كتب الكتاب ربنا يسعدكم ويتمملكم على خير.. مبروك يا عرايس".

كما وجه تهنئة للفنان أحمد زاهر والد العروسة ليلى، وكتب: "مبروك يا أبو العروسة".

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آخر أعمال الفنان محمد جمعة كانت المشاركة في مسرحية "بني آدم" التي عرضت على مسرح بكر الشدي في الفترة من 26 يناير حتى 1 فبراير، ويشارك ببطولتها أحمد حلمي، حمدي الميرغني، إيمان السد، مصطفى خاطر، ياسمينا العبد، عماد رشاد، أحمد الرافعي.

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