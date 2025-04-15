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25 صورة من عقد قران هشام جمال وليلى زاهر بحضور نجوم الفن

12:38 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    عقد قران هشام جمال وليلى زاهر
  • عرض 25 صورة
    بكاء احمد زاهر وابنته ملك في عقد قران شقيقتها ليلى
  • عرض 25 صورة
    عقد قران هشام جمال وليلى زاهر
  • عرض 25 صورة
    عقد قران هشام جمال وليلى زاهر
  • عرض 25 صورة
    عقد قران هشام جمال وليلى زاهر
  • عرض 25 صورة
    عقد قران هشام جمال وليلى زاهر
  • عرض 25 صورة
    عقد قران هشام جمال وليلى زاهر
  • عرض 25 صورة
    عقد قران هشام جمال وليلى زاهر
  • عرض 25 صورة
    عقد قران هشام جمال وليلى زاهر
  • عرض 25 صورة
    عقد قران هشام جمال وليلى زاهر
  • عرض 25 صورة
    عقد قران هشام جمال وليلى زاهر
  • عرض 25 صورة
    عقد قران هشام جمال وليلى زاهر
  • عرض 25 صورة
    عقد قران هشام جمال وليلى زاهر
  • عرض 25 صورة
    عقد قران هشام جمال وليلى زاهر
  • عرض 25 صورة
    عقد قران هشام جمال وليلى زاهر
  • عرض 25 صورة
    ليلى زاهر
  • عرض 25 صورة
    عقد قران هشام جمال وليلى زاهر
  • عرض 25 صورة
    ليلى زاهر
  • عرض 25 صورة
    ليلى زاهر
  • عرض 25 صورة
    عقد قران هشام جمال وليلى زاهر
  • عرض 25 صورة
    ليلى زاهر
  • عرض 25 صورة
    ليلى زاهر
  • عرض 25 صورة
    ليلى زاهر
  • عرض 25 صورة
    هشام جمال وليلى زاهر في جلسة تصوير جديدة
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كتب - معتز عباس:

عُقد، منذ قليل، قران المنتج هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر، بحضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والأسرة والأصدقاء ونجوم الفن.

وحرص العروسان على التقاط الصور التذكارية، وإجراء جلسة تصوير جديدة بمناسبة عقد قرانهما.

وقدم الفنان محمد جمعة والفنان عمرو وهبة والفنانة دنيا سامي، التهاني للعروسين.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ليلى أحمد زاهر كان بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

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