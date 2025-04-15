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"عارف أنت عين ونني".. ريهام حجاج تغازل زوجها محمد حلاوة

10:00 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025

ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة

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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ريهام حجاج متابعيها صورة جديدة تجمعها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، أثناء قضاء عطلة الربيع.
ونشر محمد حلاوة الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "حياتي"، لترد عليه ريهام: "عارف أنت عين ونني... بحبك".


شاركت ريهام حجاج في دراما رمضان 2025 بمسلسل "أثينا"، الذي تناول قضايا مهمة في عصرنا الحالي، وأبرزها قضية الدارك ويب.

مسلسل أثينا من 15 حلقة، وتلعب دور بطولته ريهام حجاج، بالإضافة إلى نجوم آخرين أبرزهم أحمد مجدي، جنا الأشقر، تامر هاشم، سلوى محمد علي، نبيل عيسى، ميران عبد الوارث، سوسن بدر، دونا إمام، محمود قابيل، على السبع، شريف حافظ، من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

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ريهام حجاج محمد حلاوة
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