شريف خير الله يؤيد قرار أشرف زكي برفض المشاركة في اجتماعات لجنة الدراما.. ماذا قال؟

كتب - معتز عباس:

أشاد الفنان شريف خير الله بحديث الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا مع لجنة الدراما دون دعوة ممثلي النقابات الثلاثة لحضور الاجتماع.

وكتب "شريف" عبر حسابه الشخصي بموقع "التواصل الاجتماعي: "قرار نقابة الممثلين (أشرف زكي)، قرار واعي ومدرك لأهمية الفن ودور النقابة في هذه الفترة الانتقالية المهمة".

يذكر أن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية علق على لقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بـ أعضاء لجنة الدراما قائلًا: "نحن نمثل أكثر من 70 ألف فنان، وتم انتخابنا بإرادة شعبية" متابعًا: "لكن لأول مرة أشوف لجنة تشكل لبحث مستقبل الدراما ولا يمثل فيها أعضاء النقابات الفنية".

وأضاف "زكي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد: "أنا اتكلمت مع الزملاء ومش عايزين نمثل ومش هنتعاون في حاجة لأنهم مش شايفنا وبقولهم ربنا يوفقكم، اللجنة التي تناقش الدراما والمسلسلات والأفلام والمسرح ولا يوجد بها ولا شخص من مجالس إدارات النقابات الثلاثة او اتحاد النقابات، أنا معنديش تعليق، هما مش شايفنا وبـيلغوا دورنا".

وأكمل: "القانون بيقول ده دورنا واللي بيحاولو يلغونا منه او يهمشونا منه، أنا معنديش تعليق وأنا متحفظ ونحن لن نساهم بأي دور في هذه اللجان وإحنا عارفين هنعمل دورنا إزاي بعيدا عن اللجان، واحنا بنلعب دورنا بالفعل، وهذا العام من أفضل المواسم الدرامية في التلفزيون المصري".

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