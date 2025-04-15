حدث بالفن| محمد رمضان يتعرض لانتقادات ومنع فنان مغربي من دخول أمريكا

إعداد- منى الموجي:

نشر موقع "مصراوي" يوم الاثنين 14 أبريل، عددًا من الموضوعات والأخبار الفنية المتنوعة، بينها: انتقاد إطلالة الفنان محمد رمضان في مهرجان كوتشيلا، وتوجيه رمضان رسالة للإذاعة الإسرائيلية وقيامه بحذفها بعد دقائق من نشرها، احتفال الفنان أحمد زاهر بعقد قران ابنته ليلى على المنتج هشام جمال، الدكتور سعد الدين الهلالي يشيد بمسلسل "حسبة عمري" بطولة الفنانة روجينا، وغيرها من الموضوعات التي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية..